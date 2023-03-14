Ankara'da sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yönelik siber devriye ve istihbari çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen hesaplara yönelik harekete geçti.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.Bu arada, sosyal medyada silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.