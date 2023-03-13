Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, bu hafta satışa çıkıyor. Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki günlerde Togg'un milletle buluşacağını söyledi. Türkiye'nin bölgesinin parlayan üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, 'Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkacak' dedi.Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 1 ay aranın ardından Togg satışa çıkmaya hazırlanıyor. Satışa çıkmasıyla beraber Togg fiyat listesi de belli olacak. Togg'un fiyatı benzin ve dizel araçlar da dahil aynı segment otomobilerin fiyatlarıyla rekabet edecek düzeyde olacak.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, 'Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak' ifadelerini kullandı.Togg'un dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacağını belirten Kacır, 'Beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştirecek ve dünya pazarlarına ihraç edecek' dedi. 2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket kurulması için çalışacaklarını anlatan Kacır, milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimi sayısını 7 yılda 100'e çıkaracaklarını sözlerine ekledi.Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek olan C-SUV modelin yüksek hızlı şarj özelliğine sahip Trugolar ile 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gideceği hedefleniyor.Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.Yeni batarya teknolojisi ile 2025'ten itibaren 8 dakikada 250 km yol alabilecek şarj yapılacak.Otomobilden çok akıllı bir cihaz olan Togg'un tavanında güneş panelleri yer alıyor. Arka kapıları diğer araçlardan farklı bir yönde açılıyor. İçinde selçuklu motifleri yer alan araçta cam açma kapama düğmeleri dahi standart araçlardan farklı.Togg'un sağ sol aynalarında dijital kameralar var. Sürücü aracın içinde sağda ve solda yer alan ekranlardan aynaları izleyebilecek. Dijital aynaların yeri ileri üretimlerde değişerek daha işlevsel bir konumla ikame edilecek.Dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan 'Holografik Asistan' teknolojisi için hazırlıklar sürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.Son hızı 180 km/sa olacak aracın tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır.