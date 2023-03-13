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Tekirdağ’da Beste'nin ölümüne neden olan sürücü 0.86 promil alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu refüjdeki yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Beste Atakur (28), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Atakur'un, aracına çarpan ve otomobilinde bira kutuları bulunan, yapılan kontrolde ise 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Uğurcan Yıldırım (26) tutuklandı.

Ekleme: 13.03.2023 - 20:07 Güncelleme: 13.03.2023 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ’da Beste'nin ölümüne neden olan sürücü 0.86 promil alkollü çıktıKaza, dün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki 59 AVA 703 plakalı otomobil, önünde giden TIR'ı geçmek için sol şeride geçti.

Tekirdağ’da Beste'nin ölümüne neden olan sürücü 0.86 promil alkollü çıktı

Bu sırada arkasından hızla gelen Uğur Can Yıldırım yönetimindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil, Atakur'un aracına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü. Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ’da Beste'nin ölümüne neden olan sürücü 0.86 promil alkollü çıktı

Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur Can Yıldırım'ın yapılan kontrolünde 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilinde bira kutuları da bulunan Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ’da Beste'nin ölümüne neden olan sürücü 0.86 promil alkollü çıktı

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren ve Tekirdağ'da bir sigorta şirketinde çalışan Beste Atakur için Tekirdağ Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Beste'nin annesi Özlem Atakur, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Beste'nin arkadaşları gözyaşları döktü. Cenaze namazının ardından Beste Atakur, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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