  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...

Fransa'da temizlik işçileri greve gitti. Paris çöplüğe döndü. Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, yaşanan kriz sonrası tehlikeye dikkat çekerken sert uyarılarda bulundu.

Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
Ekleme: 13.03.2023 - 15:26 Güncelleme: 13.03.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin 'güvenlik' ve 'sağlık' sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve 'zorla işe dönme' prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Söz konusu prosedür kapsamında, 'kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda' çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.

Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro ceza uygulanabiliyor.

Öte yandan, Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.

Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...

Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...

Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu
YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi vefat etti
Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Depremde binanın yönü değişmiş

Depremde binanın yönü değişmiş

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var