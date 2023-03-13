Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirledi. Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile cumhurbaşkanı adaylığına seçildi. Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan seçimin ardından parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel başkan Muharrem İnce'nin doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalıları tarafından cumhurbaşkanı adayı seçildiğini vurgulayan Sayan, 105 bin 106 kişinin seçimde oy kullandığını aktardı.Muharrem İnce'nin adaylığını ilan etmesi muhalefet kanadında büyük rahatsızlık yarattı. 'Oylar bölündü' yorumuna neden olan bu gelişme özellikle CHP'de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu programda Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.Erol, İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklediklerini söyledi, 'Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum.' ifadelerini kullandı.Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:'Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı...Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum.Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir.'