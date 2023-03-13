MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilen FETÖ'cü Edirne'de yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1 FETÖ mensubunun hudut birliklerince Edirne'de yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde devam eden mücadelesi hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
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