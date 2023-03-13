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Beyaz Gazete
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MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilen FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1 FETÖ mensubunun hudut birliklerince Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 13.03.2023 - 11:26 Güncelleme: 13.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilen FETÖ'cü Edirne'de yakalandıBakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde devam eden mücadelesi hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.


MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilen FETÖ'cü Edirne'de yakalandı
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