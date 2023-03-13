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Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında aranan V.A., Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 13.03.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.03.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen; depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralama meydana gelen binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında V.A.'yı, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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