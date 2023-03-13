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Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur

Şırnak’ta 16 yıl önce mayına basması sonucu iki bacağını kaybeden gazi Hasan Kocamaz (37), HDP ile işbirliği yapan 6’lı koalisyona ateş püskürdü. Kocamaz, “Bizim HDP ile kan davamız vardır. HDP ile kim bir araya gelirse bizim için HDP'den farkı yoktur. Dün nerede duruyorsak, bugün de oradayız. Kardeşliğimizi bozmak isteyen HDP (PKK) ile görüşelim diyen CHP grubuna da hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
Ekleme: 13.03.2023 - 11:44 Güncelleme: 13.03.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
Konyalı Hasan Kocamaz, 2007 yılında Şırnak Akçay Kaletepe mevkiinde mayına basması sonucu iki bacağını kaybedip, gazi oldu. Kahraman gazi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Harekatı'na gönüllü katılmak için CİMER'e de başvurdu.

Askerimizin yemeğini yapıp, çamaşırını, bulaşığını yıkarım diyen Kocamaz bugün karayollarında görev yapıyor. Hasan Kocamaz, 6'lı masanın HDP ile işbirliği yapmasına da sert tepki gösterdi. Kocamaz, 'Ben iki ayağımı diz üstünden kaybettim. Şimdi düşünüyorum da ben kutsal Amerikan çıkarları için değil Türk Milletinin çıkarları için gazi oldum. Yalnız Tükler değil, Araplar, Kürtler, Lazlar için Çerkez'ler için kısacası Türk milleti için gazi oldum.

Bundan rahatsız olanların tarafı PKK tarafıdır. Şimdi bu kardeşliğimizi bozmak isteyen HDP (PKK) ile görüşelim diyen CHP grubuna da hakkımı helal etmiyorum' dedi.

'HDP İLE KİM BİR ARAYA GELİRSE BİZİM İÇİN HDP'DEN FARKI YOKTUR'

HDP ile kan davalarının olduğunu belirten Hasan Kocamaz, 'Öl söz verme, öl sözünden dönme. Biz vatana, bayrağa, millete söz verdik. Sözümüzden dönmeyiz. HDP, PKK'nın siyasi kanadı değil, PKK, HDP'nin silahlı kanadıdır. Bizim HDP ile kan davamız vardır.

HDP ile kim bir araya gelirse bizim için HDP'den farkı yoktur. Dün nerede duruyorsak, bugün de oradayız. Milletin iradesinin bir partiye muhtaç edilmesi de düşündürücüdür. HDP'nin bulunduğu yerde Atatürk ilke ve inkilaplarından söz etmek imkansız hale gelir. Bu nedenle bir gazi olarak kan düşmanlarımıza oy vermemiz beklenmesin' dedi.

Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur

Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur


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Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
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