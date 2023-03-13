Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Deprem bölgesini ziyaretinde "kredi alma" vaadinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun IMF'ye göz kırptığı, İngiliz Reuters'ın 6'lı masaya talimat sıraladığı listede yer alan "seçim öncesi IMF'ye mesaj" talebini yerine getirdiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde yaptığı kredi açıklamasının altından İngiliz ajansı Reuters'ın direktifi çıktı.
KILIÇDAROĞLU IMF'YE KAPI ARALADI
Kahramanmaraş ziyaretinde, 'Çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz' sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu, IMF'ye kapı araladı. CHP liderinin sözlerinin, 27 Şubat'ta Reuters'ın 6'lı masa partilerine yönelik sıraladığı talimat listesinde yer alan 'IMF'den kredi' direktifinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
'İCRAAT VAADİ' YERİNE 'KREDİ VAADİ'NDE BULUNDU
Krizlerin ardından altılı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki ziyareti sırasında 'icraat vaadi' yerine 'kredi vaadi'nde bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda IMF de dahil uluslararası kuruluşlardan kredi alacaklarının sinyalini verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar' dedi.
AKILLARA İNGİLİZ REUTERS'IN O ANALİZİ GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması İngiliz haber ajansı Reuters'ın seçim öncesi ve sonrası 6'lı masanın yapması gerekenleri sıraladığı listeyi gündeme getirdi. İngiliz gizli servisinin aparatı gibi yayın yapmakla eleştirilen Reuters'ın 27 Şubat'ta yayınladığı 'Erdoğan sonrası Türkiye, yeniden kabul görebilir' başlıklı makalede altılı koalisyona direktifler sıralanmıştı.
TALİMATI YURT DIŞINDAN MI ALDI?
Millet İttifakı'nın IMF'ye seçimden önce başvurması halinde daha fazla güvenilirlik sağlayacağını yazan Reuters'ın, 6'lı koalisyona talimat sıraladığı analiz haberinde şu direktiflere yer verildi:
'Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi politikaları daha kötü bir mali krize zemin hazırlıyor. Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurabilir. Altı partili koalisyonun daha fazla ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapması gerekir. Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir'
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