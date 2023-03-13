İzmir'de dehşet! Eski eşi ve annesine kurşun yağdırdı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski kocası Davut Y., tarafından vurulan Seher Genç'in (31) sağlık durumu ciddiyetini korurken, anne Aysel Genç'in (61) hayatını kaybettiği bildirildi.Başından vurulan ve durumunun kritik olduğu bilinen Aysel Genç'in, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.CİNAYET ŞÜPHELİSİ TESLİM OLDUOlay yerinden otomobili ile kaçan Davut Y.'nin polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.