İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi.Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi.Cesedin Türkmenistan vatandaşı 38 yaşındaki Arslan Snnayev'e ait olduğu öğrenildi.İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi.Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.