Her yerde aranıyor! Yakalanan dolandırıcının üzerinden 217 bin 800 TL çıktı

Kırklareli'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 kaydı bulunan H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. Son olarak bir kişiyi 98 bin TL dolandırdığı belirlenen H.Ç.'nin üzerinde 217 bin 800 TL ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliğince, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranması olan H.Ç. isimli şüpheli takibe alındı. Ekiplerce yapılan takip sonucu H.Ç. kent merkezinde polisleri fark etti.H.Ç. koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu H.Ç. elinde bir poşetle yakalandı. Yapılan aramada poşet içinde 217 bin 800 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan H.Ç.'nin en son İ.Ç.'yi isimli şahsı 98 bin lira dolandırdığı tespit edildi.Öte yandan H.Ç.'nin 12 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.