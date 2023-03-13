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Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kırıkhan ziyareti sırasında sohbet ettiği Çeşminaz Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme isteğini yerine getirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı çadırda ağırlayan Çeşminaz Teyze, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

Ekleme: 13.03.2023 - 00:11 Güncelleme: 13.03.2023 - 00:36 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da çalışmaları yakından takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kırıkhan'da bir depremzede ile bir araya gelmişti.

'Başkanımızı görsem çok sevinirim'

Evini kaybeden Çeşminaz isimli yaşlı kadın, 'Allah'ım başımızdan eksik etmesin sizi. Başkanımızı başımızdan düşürmesin. Başkanımızı görsem çok sevinirim. O bizim babamız. İşi gücü rast gelsin.' sözleriyle dua etmişti.

Bakan Koca, da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye ziyarette bulunacağını ve kendilerini buluşturacağını söylemişti.

Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Erdoğan'dan Çeşminaz Teyze'ye ziyaret

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çeşminaz Teyze'yi ziyaretinden görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

'Dün Kırıkhan ziyaretimizde sohbet ettiğimiz Çeşminaz teyze, Cumhurbaşkanımızla görüşürse buna çok sevineceğini söylemişti. Bugün Sn. Cumhurbaşkanımızı çadırında ağırladı.'
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