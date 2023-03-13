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Beyaz Gazete
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Düzensiz 31 göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 31 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Ekleme: 13.03.2023 - 18:38 Güncelleme: 13.03.2023 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Düzensiz 31 göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada güvenlik güçleri tarafından yapılan denetine ve kontrollerde yakalanan 31 düzensiz göçmenin sınırdışı edildiği belirtildi.Açıklamada Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 31 düzensiz göçmenin işmelreninin tamamlanmasından sonra sınıdışı edildikleri belirtildi

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