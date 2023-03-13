Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hükümetin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak konut projesi için bir yıl süre istemesini eleştirerek "İktidara gelirsek bunu daha kısa sürede yaparız." demişti. Özel'in bu çıkışı, akıllara Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Aras'ın heykel açılış töreninde yaptığı "Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu." sözlerini getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı 'Milletim bana bir yıl versin' açıklamasına değinen Özel, 'Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz.' dedi. Özel, 'İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?' sorusuna ise 'Kesinlikle bunu vadediyoruz.' diye cevap verdi.Bu sözler, iktidarın depremde yerle bir olan 11 kenti ayağa kaldırmak için istediği bir yıl süreyi çok bulan CHP'nin, sadece bir heykel için iki yıl çalıştığını itiraf ettiği görüntüleri akıllara getirdi.Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir heykel açılışında 'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullanmıştı.Aras'ın bu sözleri uzun süre konuşulmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.