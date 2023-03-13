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CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları gündemdeyken bugün CHP’li Karabağlar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm protestosu vardı. TOKİ konutları projesine engel olan CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu protesto eden vatandaşlar, belediye önünde eylem yaptı.

Ekleme: 13.03.2023 - 19:17 Güncelleme: 13.03.2023 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı
Kentsel dönüşüm karşıtı CHP, İYİ Parti ve TMMOB'un İzmir'de bir projeye engel olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti.

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu toplu konut projesine karşı çıktı

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.

Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz gün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı

'Bizi enkaz altında kalınca mı duyacaksınız?'

Vatandaşlar, 'Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı

CHP'nin konut çelişkisi

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun mağdur ettiği vatandaşlar haklarını ararken geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarına eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletim bana bir yıl daha versin' açıklamasına değinen Özel, 'Ne bir yılı yahu. Bir yıl süre istemekle olmaz.' dedi.

Özel, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un 'Sizin böyle bir hazırlığınız var mı? İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?' sorusuna 'Kesinlikle bunu vadediyoruz.' diye cevap verdi.
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