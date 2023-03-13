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CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler

6'lı koalisyonda adayın belirlenmesinin ardından yeni krizler gündeme gelmeye devam ediyor. 6'lı koalisyonda şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlıkların dağıtımı yapılırken CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, masadaki 'küçük ortak'lardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Atıcı, ittifak kurmaya mecbur olduklarını aksi halde kaybedeceklerini söyledi ve masadaki küçük partileri kast ederek "Çok küçük oy oranına sahip partiler bile milletvekilliği hatta bakanlık alabiliyorlar." dedi.

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
Ekleme: 13.03.2023 - 01:15 Güncelleme: 13.03.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
14 Mayıs seçimlerine 2 aylık bir süre kalırken partilerin seçim listesi hazırlıkları da hızlandı. 6'lı koalisyonda da liste tartışmaları yaşanırken, CHP'nin masadaki 'Küçük ortak'lardan duyduğu rahatsızlık açık bir şekilde görüldü. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, koalisyon masasındaki Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni kast ederek küçük oy oranına sahip partilerin milletvekilliği hatta bakanlık talep ettiklerini söyledi.

CHP'DE SAADET PARTİSİ RAHATSIZLIĞI

Saadet Partili birinin CHP'den aday gösterilmesinin insanları rahatsız edeceğini belirten Atıcı, 'Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde milletvekili adayı olarak yer almak çok vahim bir şey. Siyasi etik açısından ve ideolojiler açısından doğru değil. Millet İttifakı'nda sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP var, Milli Görüşten geldiğini söyleyen üç parti var, bir de ülkücü ideoloji ve orta sağı temsilen İYİ Parti var. Saadet Partili birinin CHP listesinde aday olarak görülmesi insanları rahatsız eder. Ben milletvekili adayı olsam ve deseler ki 'Saadet Partisi'nden aday olarak gireceksin' bu beni incitir.' şeklinde konuştu.

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler

'AKSİ TAKDİRDE KAYBEDERLER'

İttifaka mecbur olduklarını kaydeden Atıcı, 'Kılıçdaroğlu'nun yapacağı başka bir şey yok, mecburlar ittifak kurmaya ve tek listeyle girmeye. Aksi takdirde kaybederler.' ifadelerini kullandı.

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler

'MİLLETİN KANTARINA ÇIKMADAN OY ORANLARINI AÇIKLIYORLAR'

Atıcı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'Seçimlerden önce bir koalisyon ortaya çıkıyor. Bir parti diyor ki benim oyum yüzde 20, diğer parti diyor ki benim oyum yüzde 10. Nerden biliyorsun? Milletin kantarına çıktın mı? Millet eline mezurayı alıp senin boyunu ölçmedi. Sen kendi kendine yüzde 20,30 söyleyebilirsin. Bu şekilde çok küçük oy oranına sahip partiler bile milletvekilliği hatta bakanlık alabiliyorlar. Sen daha boyunu, kilonu bilmiyorsun ama şu kadar konuşurum diyorsun, bu yanlış bir şeydir.'

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