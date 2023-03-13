Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Özgür Özel'in tazminata mahkum edildiğini, Erdoğan'ın kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladığını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.
CHP'Lİ ÖZEL'E TAZMİNAT CEZASI
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özel aleyhine açtıkları manevi tazminat davasının Yargıtayca onanarak kesinleştiğini belirtti.
AFAD'A BAĞIŞLADI
Aydın, Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20 bin 500 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını bildirdi.
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