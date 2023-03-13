Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. Başkan Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a ilişkin 'Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz.' dedi.Başkan Erdoğan, 'Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin.' açıklamasında bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akışla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç hadise, kötü ses, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de ellerimizi de birleştirerek yaşadığımız felaketin yaralarını sardık, yönümüzü tekrar ortak geleceğimize döndük.Güçlü bir devletin kıvançta ve tasada ortaklaşabilen bir milletin önemi, böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor. Bunun için ilk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felakete ve saldırıya rağmen geleceğimize umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenler de her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe birlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle bu tuzakların hepsini de bozacak dirayete hamdolsun sahibiz.TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU: ASIRLARCA OYNANAN OYUNLARI ÇÖPE ATMA VAKTİ GELMİŞTİRCoğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir. Cumhuriyet'imizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde giderek, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.'Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın bu olacağını vurgulayan Erdoğan, 'Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda atılan adımlardan en küçük bir tavsamaya izin vermeden, inşallah bu mücadeleyi sizlerle birlikte zafere ulaştıracağız.' temennisinde bulundu.Erdoğan, Türkiye'nin büyümesinin, güçlenmesinin, kalkınmasının, zenginleşmesinin, kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkesin de yararına olduğunun altını çizdi.Bir vatandaşın, kendisinden Karaçay Barajı'nın tamamlanmasına ilişkin talebi olduğunu belirten Erdoğan, 'Karaçay Barajı ile ilgili gerekli talimatı da döner dönmez, özellikle de Devlet Su İşlerinden sorumlu bakanıma, Vahit Bey'e tekrar vereceğim. İnşallah, sonu hayır olur.' açıklamasında bulundu.