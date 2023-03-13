  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattı

Antakya'da enkaz altında kalan 10 yaşındaki Elif Eylül'ün, ölmeden önce babasına göndermeye çalıştığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Ekleme: 13.03.2023 - 21:37 Güncelleme: 13.03.2023 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattıBir babanın enkaz altındaki kızının gönderdiği sesli mesajları dinlediği anlar yürekleri dağladı.

Depremde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce Ailesi'nden, iş seyahati için 6 Şubat gecesi İstanbul'da olan baba Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı.

Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattı

150 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda eşi Sena, kızları 6 yaşındaki Ece Birce ile 10 yaşındaki Elif Eylül'ü kaybeden Mümtaz Gövce, yaşadıklarını anlattı.

Depremden 8 ay önce apartmanın altında bulunan bir dükkanda kolonların kırıldığını fark edip durdurduklarını söyleyen Gövce, 'Bu işlem orada bitti diye biliyoruz. Sonrasında kontrol de ettik. Dükkanların dış cephesi yapıldıktan sonra da bildiğimiz kadarıyla o işlem orada bitmişti.' dedi.

'Bu çaresizliği başka türlü yaşayamazsınız'

Deprem sonrası enkaz haline gelen apartmanın fotoğraflarının kendisine gönderildiğini söyleyen Gövce, şunları söyledi:

O fotoğrafı görünce arabamla hemen yola çıktım. Hatay'a 7 saatte vardım. Apartmanımız asma katlarla birlikte 9 kat ve 42 daireden oluşuyordu. Yaklaşık 175 kişinin yaşadığı bir apartmandı. Biz üçüncü kattaydık. Apartmanın eksi 1'nci kısmında otoparkımız vardı. Yakınları orada olan kişilerle birlikte, ellerimizde enkazı kaldıralım dedik ama betonla savaş olmuyor. Öyle bir enkazı elinizle kaldıramazsınız. Düşünün ki her enkazın altından sesler duyuyorsunuz, 'Kurtarın beni, imdat' diye ama sadece bakakalıyorsunuz. Bu çaresizliği başka türlü yaşayamazsınız.

Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattı

'Mis gibi kokuyorlardı'

Eşi ve kızlarını enkaz altından madencilerin çıkardığını anlatan Gövce, şu ifadeleri kullandı:

Kızlarıma ulaştıklarında o kadar temizlerdi ki, stetoskop istediler. Çıkartıldıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hala yanakları yumuşacıktı, mis gibi kokuyorlardı. Üzerlerinde hala ten kokuları vardı. Sanki 10 dakika önce vefat etmiş gibilerdi. Üçü de uyuyor gibiydi. Enkaz altından birçok cenaze çıkarttım ama insanın kendi yakını olunca çok başka oluyor.

Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattı

'Baba lütfen yardım et'

Enkaz altındayken 10 yaşındaki kızının kendisine WhatsApp'tan sesli mesaj gönderdiğini gözyaşları içerisinde anlatan Gövce, şunları söyledi:

Kızım akıl etmiş sesli mesaj göndermiş. Fakat şebeke çekmediği için gönderilememiş. Telefon benim elime geçtikten sonra, tekrar gönder tuşuna bastığımda hepsi benim telefonuma iletildi. Birinci sesli mesajında dediği şey de şu, 'Baba Antakya'da deprem oldu. Lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar.' İkinci sesli mesajı, 'Baba sana ulaşamıyorum. Lütfen beni ara, bana yardım et. Baba, annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim.' Sonra bunu yazıya dökmüş. Bu telefon eşimin telefonuydu ama, kızımdaydı. O kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki kendisine 'Seni seviyorum' diye mesaj atmış. Kızım korkmuştur enkaz altında, karanlıktan çok korkardı.

Antakya'da ailesini kaybetti! Kızının sesli mesajları ağlattı

Yetkililerden tek bir isteği olduğunu da belirten Mümtaz Gövce, 'Kızımın ölüm belgesinde ölüm saati 10.01 yazıyor. Kızım o saatte ölmedi, çektiği fotoğraflar ve ses kayıtları var. Benim tek isteğim bir baba olarak bunun düzeltilmesini istiyorum.' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
Kentsel dönüşüm müjdesini Tevfik Göksu duyurdu: İki yıl geri ödemesiz en az bir milyon lira kredi verilecek
Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması 60 gün daha uzatılacak
CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız'
Ticaret Bakanı Muş, ABD-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Ticaret hacmi 38 milyar dolara yükseldi
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü: 11 bin 759 liraya yükselecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Gelecek Partisi’nden bir istifa daha: Geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim…
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Depremde binanın yönü değişmiş

Depremde binanın yönü değişmiş

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var