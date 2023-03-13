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29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü...

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal hayatını kaybetti. Vefat haberinin ulaşmasının ardından şehidin Samsun'un Kavak ilçesindeki evine Türk bayrağı asıldı

Ekleme: 13.03.2023 - 23:35 Güncelleme: 13.03.2023 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü...2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sefer Tangal'ın ölüm haberi, Samsun'un Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü...

Bekar olduğu öğrenilen şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
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