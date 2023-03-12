Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konteyner hastane ziyareti sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Millet ve devlet olarak depremlerden çıkardığımız dersler ışığında daha etkili hazırlık çalışmaları yürütülecek.Hem kalbimiz, hem gözümüz hem de ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında olmaya devam edeceğiz.Bölgede yapılan çalışmaları adım adım takip ediyoruz.Hatay'da 30 bin konteyneri hizmete alacağız.Hatay ve ilçelerini bir yıl içinde ayağa kaldıracağız.Ayrıntılar geliyor...