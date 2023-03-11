Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı!

Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişinin yakalandığını açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.