  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcuna yapılandırma imkânı sağlayan teklif yasalaştı. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 48 taksitte ödenebilecek. 2 bin liranın altı borçlar ise silinecek

Ekleme: 11.03.2023 - 11:27 Güncelleme: 11.03.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa kapsamında 14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcu yapılandırılacak.

48 TAKSİTTE ÖDEME
Yasa ile vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenci kredileri başta olmak üzere kamuma olan borçlar yapılandırılıyor.

Yapılandırma kapsamına 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar dâhil olacak. Bunlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

MATRAH ARTIRIMI
Yasa teklifine eklenen yeni maddeye göre, 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek. 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.

TEK SEFERLİK EK VERGİ
Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak. İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi yapılmayacak.

Depremzedelere, sahibi oldukları konutları ikâmet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

10 BİN EHLİYET İADE EDİLECEK
Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
Seçim süreci resmen başladı: YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi! Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret...
Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki!
Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı! Bakan Kurum: 13 kurul oluşturulacak
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor
YSK: Birinci turda sonuç alınmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek
Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum
'6'lı Masa'da her başlık ayrı biz kriz: Her söylemleri birbirlerine ters!
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu