Sultangazi'de İETT bariyerlere çarptı! Yaralılar var

Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var.

Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.