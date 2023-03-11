Sultangazi'de İETT bariyerlere çarptı! Yaralılar var
Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var.
Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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