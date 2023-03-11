Malatya'da tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat depremlerine yönelik soruşturma sonucunda şimdiye kadar 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 36 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen şüpheli sayısı 107 olarak bildirildi. Soruşturma kapsamında 101 kişinin yakalandığı, bunlardan 36 şüphelinin tutuklandığı, 50 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, 15 şüphelinin ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.
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