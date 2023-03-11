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Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap

'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na Kızılay Başkanı Kınık'tan 8 maddeli cevap geldi. Kınık, "Ama Kızılay Türkiye’nin her noktasındaki ihtiyacı olan herkese ulaştırır" yanıtını verdi. "Paylaşımın zararı aşikar" diyen Kınık, "Daha önce benzer paylaşım yapan kimliği açık kişilerde de yaygın olarak gördüğümüz üzere genellikle Kızılay'a hiç kan bağışı yapmamış kişiler bu tarz söylemlerde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap
Ekleme: 11.03.2023 - 18:45 Güncelleme: 11.03.2023 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirterek, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.

'İhtiyaç halinde biz hazırız'

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Karamollaoğlu'na, "Ama Kızılay her yıl 2.5 milyon sorumluluk bilinci olan, insaniyetperver ve iyi kalpli bağışçısından aldığı kanları kim olduğuna bakmaksızın Türkiye’nin her noktasındaki ihtiyacı olan herkese ulaştırır. Allah muhtaç etmesin, sağlık ve sıhhatli günler versin herkese, ama ihtiyaç halinde biz hazırız. 155 yıldır olduğu gibi" yanıtını verdi.

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap

Kınık paylaşımlarında şu 8 maddeyi sıraladı:

Ülkemizdeki kan bileşeni temini gönüllü kan bağışçılarının katkısı ile Kızılay tarafından gerçekleştirilir.

Kızılay Eritrosit, Trombosit ve plazma olarak günlük yaklaşık 13.000 ünite kan bileşenini, 1.100 hastaneye servis eder.

Bu miktar günlük ortalama 8.500 bağışçı ile temin edilir.

Sorumsuzca yapılan paylaşımda asıl etkilenecek olan insanlar ise, her gün kan bileşeni bekleyen ortalama 11.000'den fazla hasta, onların endişeli yakınları ve tedavisinin devamlılığını sağlamak için kana ihtiyaç duyan hekimlerdir.

Paylaşımın zararı aşikar iken, hiç kimseye bir yararı yoktur.

Ayrıca ifade etmek gerekir ise bu ve benzer paylaşım sahiplerine, ihtiyaç duydukları zaman Kızılay mutlaka kan bileşeni temin edecektir.

Sayın Karamollaoğlu benzer içerikli paylaşım yapan ilk kişi değildir.

Daha önce benzer paylaşım yapan kimliği açık kişilerde de yaygın olarak gördüğümüz üzere genellikle Kızılay'a hiç kan bağışı yapmamış kişiler bu tarz söylemlerde bulunmaktadır.
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