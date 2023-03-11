Didim'de göçmenleri taşıyan bot battı!

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibince kurtarıldı; 21 göçmen için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, saat 06.20'de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yarı batık haldeki lastik bottan 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, Didim Liman'ında sağlık personeline teslim edildi.Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.