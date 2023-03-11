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Beyaz Gazete
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Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti

6'lı koalisyonun adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından koalisyonun küçük ortaklarında istifalar sürüyor. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Kurnaz, istifasını "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" diyerek duyurdu.

Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Ekleme: 11.03.2023 - 20:50 Güncelleme: 11.03.2023 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
6'lı Masa olarak Türk siyaset tarihine geçen koalisyon, henüz cumhurbaşkanı adayını açıklama imkânı bulamadan 3 Mart'ta dağılmıştı.

AKŞENER GİTTİ GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

Daha sonra masadaki adaylık krizi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyonunun Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesiyle sona erdi.

KÜÇÜK ORTAKLARDA İSTİFA DALGASI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından ilk istifa haberi ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 'hayal kırıklığı' olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

BİR İSTİFA DAHA

6'lı koalisyonun diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nde de bir istifa geldi. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Karpuz, 'Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor' açıklamasında bulundu.
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