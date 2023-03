Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. "Her an sahada olmalıyız. Seçim çalışması evde, sokakta, hayatın içinde yapılır. Seçim sandıkta kazanılır. Sandıklara sıkı sahip çıkılacak, hileye meydan vermeyecek, güçlü bir organizasyon kuracağız. Genel merkezimizden mahalle temsilcilerine kadar uzanan hazırlığımız zaten var. Seçim gününe kadar hazırlığı tahkim edecek varsa eksikleri hızla gidereceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Bu tür istişareleri devam ettirerek beraberce 14 Mayıs'a hazırlanacağız. 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkankarı toplantısında açıklamalarda bulundu.Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok.Masanın altını üstüne getirme pahasına Bay Bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı gösteren bu koalisyonun gündeminde milletin hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur. Küresel ve bölgesel krizlerin giderilmesine dair bir proje bunların gündeminde yer almıyor. Sınırlarımızı tehdit edecek, birlik ve beraberliğimize göz dikmek için azan terör örgütlerine karşı mücadele bunların gündeminde yer almıyor.Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var. Milli birlikte ve beraberliğimizi bozmak var. 6'lı koalisyonun, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuk, önce kumar masasına, sonra at pazarlığı gibi cumhurbaşkanlığı adaylığına ve milletvekili takasına döndü. Böyle entrikayı, ne TV'de ne sinemada ne de romanlarda bulursunuz.Türkiye Türk demokrasisi, milletimiz böyle hazin bir tabloyu hak etmiyor. Milletimizi, böyle şekli bozuk koalisyonun insafına terk edemeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmek için hızlandığımız bir dönemde böyle bir faciaya izin veremeyiz. Kadınlarımızla ve gençlerimizle paylaştığımız, umutların, bir avuç muhteris yüzünden elimziden kayıp gitmesine göz yumamayız. Türkiye'nin ışığını söndürmek, nefesini kesmek isteyenlere zafer çığlığı attıramayız. Yeniden birlik ve beraberlik ikliminde kucaklaştığımız kardeşlerimizin yüreklerinde sızı bırakamayız. Bu seçimde daha çok çalışacağız. Aksi takdirde büyük bir vebalin altında kalırız.Dün imzalayarak, Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Daha depremin 40'ı çıkmadan Genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi olmayacağız. Seçim sürecinde müzik kullanmayacağız. Türkiye için 'hemen şimdi' diyerek 20 yıllık eserlerimizin üstüne bina edeceğimiz projelerimizi anlatacağız. Ülkemizin tamamını kalkınlandırma hamlelerini anlatacağız. Ülkemizi getirdiğimiz seviyeyin üstüne çıkarma projesini anlatacağız.Bu ülkenin her insanına 'hemen şimdi' diyerek birlikte yürümeye çağıracağız.Seçim takvimi bize, kısa bir süreye çok fazla iş sıkıştırmamız gerektiğini söylüyor. Her konuda genel merkezimizle işbirliği içinde hızlı bir çalışma yapmanızı bekliyorum. Tek bir an bile kaybetmeden her an sahada olmalıyız. Seçim çalışması hayatın içinde yapılır. Tüm bunların sonunda seçim sandıkta kazanılır. Bu yüzden güçlü bir organizasyon kuracağız. Bir hazırlığımız zaten var. Bereberce 14 Mayıs'ta hazırlanacağız. Ak Parti'nin zaferinin altında sizlerin imzası olacak.