Bakan Nebati TOBB yönetimiyle bir araya geldi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi

Bakan Nebati, TOBB yönetimiyle yaptığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız.' ifadelerini kullandı.