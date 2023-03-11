Bakan Kurum ve Bakan Nebati Şanlıurfa’da
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa’ya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ve ilçe Başkanları karşıladı.
Bakanlar, Şanlıurfa Valiliğine geçerek toplantı düzenlediler.
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