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Seçim süreci resmen başladı: YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını resmen açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Resmi Gazete de 10 Mart’ta yayınlanan mükerrer sayısında seçim kararını duyurdu. Yayımlanan kararda seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart’a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiği bildirildi.

Ekleme: 10.03.2023 - 22:50 Güncelleme: 10.03.2023 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Seçim süreci resmen başladı: YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kurulun, oy verme gününün belirlenmesine ilişkin kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM genel seçiminin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik kararı hatırlatıldı.

YSK'nin kararında, Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ilgili maddelerine yer verilerek, birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması durumunda bu seçimin tarihinin 28 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmesine hükmedildiği aktarıldı.

Görevlerinden ayrılması gerekenler

Kurulun, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararında ise hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.

Ayrıca kararda, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini aynı tarihte sunabilecekleri belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

1- Milletvekili adayı olmak isteyen;

a) Hâkimler ve savcılar,

b) Yüksek yargı organları mensupları,

c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

ç) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,

d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

f) Belediye başkanları,

g) Subaylar ile astsubaylar,

ğ) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

h) Belediye meclisi üyeleri,

I) İl genel meclisi üyeleri,

i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Karar örneğinin:

a) Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilânına,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verildi.
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