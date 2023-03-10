Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD saat 01.22 itibarıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 19.26 km olarak kayda geçti.
Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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