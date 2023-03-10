Reklam filmlerinde rol almıştı: 7 yaşındaki Mısra'dan kahreden haber!

Reklam filmeri ile tanınan ve alerji teşhisi nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 7 yaşındaki Mısra Özkaraman'dan acı haber geldi. Reklamlarda ve belgeselde rol alan Mısra'nın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşı döktü. İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan, Muhammed ve Betül Özkaraman ailesinin 7 yaşında olan kızı Mısra Özkaraman, bir süre önce rahatsızlandı.3 gün önce kontrol için hastaneye götürülen ve alerji tanısı konularak tedavi altına alınan minik Mısra, durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kuratrılamadı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün konservatuvar sınavını geçtiğimiz yıl kazandığı öğrenilen 28 Haziran İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman'ın bir çok reklam filminde oynadığı ve en son İzmit Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Leyla Atakan filminde de rol aldığı öğrenildi.Bale eğitimi alan ve üstün yetenekli olarak konservatuvara girmeye hak kazanan hayat dolu küçük kızın ölümü ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan minik Mısra'nın ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı.Öte yandan 7 yaşındaki Mısra'nın cenazesi Başiskele İlçesi Karşıyaka Merkez Camiinde kılınacak öğle namaz sonrası Başiskele'de toprağa verildi.İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.