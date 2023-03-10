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'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler

Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapacağım derken değerlerini ayaklar altına alan isimlere tepki çığ gibi. Hayman Mutabakatı'nın ardından gençlik teşkilatı AGD'den de tepki geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu Kılıçdaroğlu için "Mücahid" yakıştırması yapanlara "Asalak söylemler" ifadesiyle tepki gösterdi

'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Ekleme: 10.03.2023 - 13:07 Güncelleme: 10.03.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu için müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı. Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve 'Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?' sözleriyle aynı yorumu yaptı.


'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler

AGD İSTANBUL İL BAŞKANINDAN TEPKİ: ASALAK SÖYLEMLER

Saadet Partisi'ndeki bu abartılı övgü furyasına birbiri ardına sert tepkiler geliyor. Saadet'in gençlik yapılanması AGD'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Mücahid' diyen Saadet Partili isimlere tepki geldi. Yaroğlu 'Cihad; Kur'an nizamını kurmak için verilen mücadeledir. Mücahid ise bu ibadeti bütün gücüyle gerçekleştiren kişidir. Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler' dedi.

'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler

HAYMANA MUTABAKATI GRUBU DA PARTİDEN AYRILDI: MİLLİ GÖRÜŞLE İLGİLERİ KALMAMIŞTIR

Saadet Partisi'nin deneyimli isimlerinden oluşan Hayman Mutabakatı grubu da masaya yaslanan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'nin geldiği duruma tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler

'Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.'


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