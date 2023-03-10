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BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı ile HDP arasında resmi bir ittifak olmasa da fiili bir ittifak olduğunu belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in terör örgütü PKK ile HDP'yi eşit bulduğu yönündeki açıklamalarını anımsatan Destici, "Senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun? " ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?
Ekleme: 10.03.2023 - 22:33 Güncelleme: 10.03.2023 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştiren Destici, 'Sayın Erdoğan ile seçime yönelik ve deprem çalışmalarıyla ilgili konuştuk. İttifakın genişlemesinden de memnuniyet duyarız. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri var. Bu ilkeleri kabul eden her siyasi parti Cumhur İttifakı'na katılabilir.' dedi.

'HDP yüzde yüz kapatılmalıdır'

 Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında kendi isim ve amblemiyle gireceklerini belirten Destici, 'Birinci hedefimiz Cumhurbaşkanımızın kazanması. HDP dışında herkesle konuşurum.' ifadelerini kullandı.

HDP'nin yüzde yüz kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, 'AYM HDP'yi kapatmayabilir. Eğer kapatma kararı çıkmazsa bu siyasi bir karardır.' diye konuştu.

Akşener'e sordu: Adayının PKK ile görüşmesine nasıl evet diyorsun?
Millet İttifakı ile HDP arasında resmi bir ittifak olmasa da fiili bir ittifak olduğunu ifade eden Destici, yerel seçimlerde de bunun görüldüğünü söyledi.

Destici, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

'Zaten kendileri de daha sonra 'Bizim oyumuzla kazandınız' dediler. Zaten CHP ile HDP ittifakını ve Altılı Masa ile HDP ittifakını görmek isteyen İBB'ye bakabilir. Orası incelendiğinde nasıl bir ilişkide oldukları çok rahat görülebilir. Meral Hanım'ı da samimi bulmuyorum. PKK eşittir HDP diyor. Bu çok güzel. Ama senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun?'
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