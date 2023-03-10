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Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını bildirdi.

Ekleme: 10.03.2023 - 19:58 Güncelleme: 10.03.2023 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen şehirler için isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Bakan Koca, 'Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.' dedi.

Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak

Son gün 15 Mart

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli ataması olduğunu belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

'Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart. Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.'
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