Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar

6'lı koalisyonda adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı ile sona erdi ancak bu kez de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı krizi gündeme geldi. Koalisyon masasının açıkladığı 12 maddelik metinde Millet İttifakı'nda yer alan diğer 5 parti liderinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağı belirtildi.5+2 FORMÜLLÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞIİYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık savaşında en başından beri desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise koalisyon metnine göre, seçilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek görev ve tarihte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.'HAFTALARCA BUNU MU AŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ?'Koalisyon masasının bu 1 Cumhurbaşkanı ve 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı şeklindeki sistemi muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan da tepki aldı. Fatih Portakal, 6'lı koalisyonun çok başlı yönetim modelini eleştirerek, 'Ya bir kilitlenme olursa ya bir çözümsüzlük olursa? Mesala İstanbul Sözleşmesi'nde, Valiler Kararnamesi'nde, Merkez Bankası Başkanlığında uzlaşı sağlanamazsa ne olacak? 6 parti oturup konuşacak. Günlerce mi konuşacaksınız? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız?' dedi.'6'LI MASA MUTLAKA BAZI YERLERDE TIKANIKLIK YAŞAYACAK'Muhalefetin seçimi kazanması halinde işlerinin hiç kolay olmayacağını söyleyen Portakal, 'Bu masanın devam edebilmesi için ivedi olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorundalar. Altı lider birbirini nereye kadar tolere eder? 6'lı masa mutlaka bazı yerlerde tıkanıklık yaşayacak.' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'DE SİYASİ KRİZ YAŞANIR'Akşener'in masaya devirip daha sonra geri geldiğini hatırlatan Portakal, 'Hala pamuk ipliğine bağlı. Biri masadan kalktığında, biri desteği çektiğinde Türkiye'de siyasi kriz yaşanır.' şeklinde konuştu.