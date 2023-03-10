10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Sivas, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 8°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıHATAY 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluKONYA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurluKARS -4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurluMALATYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 1°C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu