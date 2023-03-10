10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Cemrelerin düşmesinin ardından sıcaklıklar yurt genelinde yükselirken sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mart hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Sivas, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlı
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
KARS -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
MALATYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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