  • USD: 18,93 - 18,96
  • EURO: 19,99 - 20,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Cemrelerin düşmesinin ardından sıcaklıklar yurt genelinde yükselirken sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 10.03.2023 - 10:55 Güncelleme: 10.03.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Sivas, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

 

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

KARS -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

MALATYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...
Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
İşsizlik tek hanede!
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün ilan edecek! Saati belli oldu
110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu: Evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi
Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram
Hükümetten dönüşüme dev destek! İşte il il kira yardımları
Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İskenderun'da depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlara yemek dağıttı
CHP ve İYİ Parti'nin 'HDP ile görüşme' krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Kanun TBMM'den geçti: Kamuya olan borçlara yapılandırma geliyor
Başkan Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı
Altılı Masa'dan bir cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu da İnce'ye
Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu!
FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...
İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'
Haymana Grubu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na sert tepki: Kara bir gün!
Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu