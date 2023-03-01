Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yerli ve milli İHA-SİHA'lar görev yapmaya devam ediyor. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;'Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 41 #BayraktarTB2 toplam 2.296 saat 37 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor.'