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Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yerli ve milli İHA-SİHA'lar görev yapmaya devam ediyor. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
Ekleme: 1.03.2023 - 16:40 Güncelleme: 1.03.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yerli ve milli İHA-SİHA'lar deprem bölgesinde görevlerini sürdürüyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre arama kurtarma, güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarına destek olan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 şu ana kadar 2 bin 296 saat 37 dakika uçuş yaptı.

'Görev uçuşları sürüyor'
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;
'Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 41 #BayraktarTB2 toplam 2.296 saat 37 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor.'

Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı


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