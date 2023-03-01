Nurdağı ve İslahiye'deki lise ve ortaokul öğrencileri, Gaziantep'teki okullara nakil yaptırabilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımların yaşandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin, Gaziantep'teki pansiyonlu okullara nakil yaptırabileceklerini açıkladı.

Depremin büyük zarar verdiği Gaziantep'in Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki okulları 13 Mart itibarıyla açmayı planladıklarını söyledi.Gül, paylaşımında, "İslahiye ve Nurdağı'nda okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz. İsteyenler Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etsin lütfen." ifadelerine yer verdi.