Muğla'da yakalanan müteahhit Yunus Kaplan tutuklandı

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 69 yaşındaki müteahhit Yunus Kaplan, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.