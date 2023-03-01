Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dereye bırakılan kimyasal atık nedeniyle suyun rengi, kırmızıya döndü. Gizemli görüntüler ve ihbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alıp, inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ile Tozkoparan mahalleleri arasından geçen dere bir anda kırmızı akmaya başladı. Renk değişimini fark edenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numune alarak inceleme başlattı.Dereye dökülen kimyasal atıklar nedeniyle suyun renginin, kırmızıya döndüğü düşünülürken gizemli görüntünün nedeni incelemeler sonrası ortaya çıkacak.