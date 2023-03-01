Fenerbahçe'ye hiç şans vermediler! Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti. 9 Mart'ta oynanacak olan ilk maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti. 9 Mart'ta oynanacak olan ilk maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda rövanşı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.