Fenerbahçe'ye hiç şans vermediler! Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti. 9 Mart'ta oynanacak olan ilk maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti. 9 Mart'ta oynanacak olan ilk maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda rövanşı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
Son 16 turu maçları öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte o liste...
3.05 - MANCHESTER UNITED
3.60 - ARSENAL
7.80 - JUVENTUS
11.00 - UNION BERLIN
12.00 - ROMA
13.00 - SEVILLA
15.00 - BAYER LEVERKUSEN
15.00 - REAL SOCIEDAD
19.00 - REAL BETIS
23.00 - FREIBURG
26.00 - FEYENOORD
28.00 - SPORTING
35.00 - SHAKHTAR DONETSK
70.00 - FENERBAHÇE
90.00 - UNION SG
150.00 - FERENCVAROS
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda rövanşı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
Son 16 turu maçları öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte o liste...
3.05 - MANCHESTER UNITED
3.60 - ARSENAL
7.80 - JUVENTUS
11.00 - UNION BERLIN
12.00 - ROMA
13.00 - SEVILLA
15.00 - BAYER LEVERKUSEN
15.00 - REAL SOCIEDAD
19.00 - REAL BETIS
23.00 - FREIBURG
26.00 - FEYENOORD
28.00 - SPORTING
35.00 - SHAKHTAR DONETSK
70.00 - FENERBAHÇE
90.00 - UNION SG
150.00 - FERENCVAROS
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