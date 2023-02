Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 22.00'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...HALUK LEVENT: DEVLETİN TAMAMI ORADAYDIHaluk Levent'in ‘Devletin tamamı oradaydı' şeklindeki açıklamaları hakkında konuşan Osman Gökçek, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oraya bir bardak su gönderen, milyonlarca dolar para gönderen milyarlarca lira para gönderen herkese teşekkür etmek lazım. Bir bardak su götürenin de benim açımdan değeri vardır. Çünkü, oraya gitmiş yardımcı oluyor. Bazıları tabi ki fotoğraf çekip şov yapmaya gitti. Onları bu işin dışında tutuyorum. Ama bir sivil toplum örgütü ile bir devletin AFAD'ını aynı seviyeye koymak zaten başından beri son derece aptalca bir hareket. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu artık kendileri de dile getiriyorlar. Ama bu söylem niye çıktı? Çünkü, devleti güçsüz göstermek için son dönemde çok fazlaca, özellikle Kılıçdaroğlu tarafından organize edilen bir takım hareketler var. Bunlardan bir tanesi aynı şekilde AHBAP'ı devletten üstün gösterme hareketiydi. Nasıl ki Gezi Parkı'nda hatırlayın bir ağaç meselesi varmış gibi göstererek onun üzerinden bir şey inşaa etmeye çalıştılar. Burada da AHBAP'ın üzerinden sanki devlet yokmuş gibi bir şey inşaa edip, bunun üzerinden siyasi istikbal bekliyorlar. Buradaki durum buydu. Ama Haluk Levent çıktı ve orada devletin olduğunu söyledi. Bu açıdan kendisine teşekkür etmek lazım. Ama orada sadece AHBAP değil, 70 tane, 100 tane, 500 tane sivil toplum örgütü cansiparane orada mücadele ediyor ve yardımlarına devam ediyor.Bazı insanlar var 4-5 kişi arkadaş grubu oluşturmuşlar oraya devlet himayesinde izin alarak yemek dağıtan insanları bile biz orada görebiliyoruz. O yüzden oradaki yardımlarda ‘Devlet orada yoktu.' demenin büyük bir yalan olduğunu Haluk Levent yıkmış oldu. Buna en çok kim üzülecek? Kılıçdaroğlu, CHP'liler, Oğuzhan Uğurlar... Bunların üzüleceği bir süreç olacak ama yapacak birşey yok. Sonuçta devletimiz bütün gücüyle oradaydı. Her gün yeni bir iftira atıyorlar. Her gün yeni bir pislik atarak devletimizi kötülemeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI!Osman Gökçek, “Ne diyor? Kılıçdaroğlu ‘Kentsel dönüşümü İstanbul'u teslim edin. Kentsel dönüşümü bütün dünyaya gösterelim.' diyor. Ekrem İmamoğlu seçildiği dönem içerisinde hatırlayın, ‘100 bin konut yapacağım.' dedi. Kaç konut yaptı? Sıfır... Hangi kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz. Siz, tam tersi kentsel dönüşümlerin durdurulması için çalışmış birisiniz. Bunu çok net olarak söylüyorum.Genel itibariyle İBB biliyorsunuz reklam bütçeleriyle yani reklam paralarını harcamak için deprem bütçelerini kıstı. İstanbulluların paraları bugün Ekrem İmamoğlu'nun reklam paralarına aktarıldı. Ondan ötürüdür ki Allah korusun, bugün İstanbul bir depremle karşı karşıya geldiği durumun içerisinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi bunlar Türkiye'ye talipler, bunlar iktidar olmak istiyorlar.”dedi.KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ HAVADA KALDI!Osman Gökçek, “Ne diyor? Kılıçdaroğlu ‘Kentsel dönüşümü İstanbul'u teslim edin. Kentsel dönüşümü bütün dünyaya gösterelim.' diyor. Ekrem İmamoğlu seçildiği dönem içerisinde hatırlayın, ‘100 bin konut yapacağım.' dedi. Kaç konut yaptı? Sıfır... Hangi kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz. Siz, tam tersi kentsel dönüşümlerin durdurulması için çalışmış birisiniz. Bunu çok net olarak söylüyorum.Genel itibariyle İBB biliyorsunuz reklam bütçeleriyle yani reklam paralarını harcamak için deprem bütçelerini kıstı. İstanbulluların paraları bugün Ekrem İmamoğlu'nun reklam paralarına aktarıldı. Ondan ötürüdür ki Allah korusun, bugün İstanbul bir depremle karşı karşıya geldiği durumun içerisinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi bunlar Türkiye'ye talipler, bunlar iktidar olmak istiyorlar.”dedi.“Sizin bir karakteriniz var Kılıçdaroğlu. Sürekli insanlara yalan söyleyerek, insanları kandırarak iş yapmaya kalkıyorsunuz. Şimdi Üsküdar, Kızıltepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle alakalı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı getirdim. Ne diyor konuşmada? Kılıçdaroğlu, ‘Buraya villalar yapacaklar, bu villalar sayesinde de güzel bir hayat sürecekler. Sizleri ise başka taraflara gönderecekler.' diyor. İstanbullular dikkatle dinlesin, nasıl bir yalan makinesi olduklarını ve nasıl yalan söylediklerini lütfen aziz milletimiz iyi izlesin.Şimdi burada gördüğümüz kentsel dönüşümü yani Üsküdar, Kızıltepe Mahallesi'nde yapılan bu kentsel dönüşümü Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş ağabeyimiz, Üsküdar Belediyesi ve onunla birlikte Çevre Bakanlığı bir üçlü protokol yapıyorlar. Diyorlar ki, ‘Bizim burada yaşayan 3 bin 100 tane konut yapabilmek için bir protokol imzalayalım ve bu bölgede Allah muhafaza burada bir deprem olabileceği için, riskli binalar yıkılır' diye bu protokolü hep birlikte hayata geçiriyorlar. Sonra biliyorsunuz Kadir ağabeyimiz görevden ayrıldı ve Allah rahmet eylesin vefat etti. Arkasından Mevlüt Bey geliyor ve onun arkasından İmamoğlu. İmamoğlu göreve gelince eylül ayında Üsküdar Belediye Başkanımız gidiyor ve diyor ki ‘Sayın Başkanım, biz bu protokole böyle böyle üçlü başladık. Sizde projeyi bir an önce hayata geçirin.' diyor. Çünkü, İstanbul Belediyesi alt yapısını, Çevre Bakanlığı konutları, Belediye Başkanı ise oradaki vatandaşı ikna noktasında bir çalışma yapacak. Bu üçlü bir program. Sayın İmamoğlu'na diyor ki, bu bölgede yani yapılacak yerle ilgili bize zimmet çıkacak durumlar var Sayın Başkan. Bir meclisten karar geçirsekte bunu sağlamlaştırsak.' diyor. ‘Peki' diyor Belediye Başkanı, ‘Hay hay hemen getirin geçirelim' diyorlar. Hangi ay oluyor bu biliyor musunuz? 2019, Eylül ayı. Biz şuan neredeyiz? 2023, Mart ayındayız. İmamoğlu bunu hala getirmiyor. Belediye Başkanımız gidiyor, ‘Yaptığımız işi bir an önce bitirmemiz lazım. Vatandaşla anlaşıyoruz.' diyor. İmamoğlu'da ‘hayır, Ben bunu getireceğim meclise' diyor. Yine getirmiyor. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen bu meclise gelmiyor. Belediye Başkanı da, ‘O zaman ne yapalım? Biz gidelim kendi başımızın çaresine bakalım.' diyor. Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum ile anlaşıyor. Çevre Bakanımız, ‘Alt yapı getir. Ben yaparım. İstanbul Belediyesi insanları ölüme terk edebilir. İnsanların projelerini bu şekilde yapmayabilir. Ben yapayım.' diyor. Sayın Murat Kurum ile Belediye Başkanı projeyi yapıyorlar. Şuan 3 bin 100 tane konut dönüşümünün 700 tanesini yapmış durumdalar ve teslim ettiler. Bin tanesini haziran ayında, geriye kalanını da 2024 yılında vatandaşa teslim edecekler. Ekrem İmamoğlu burayı yaptırmak istemiyor ve Kılıçdaroğlu bölgeye gidiyor ‘Sizin evlerinizi yıkacak, villa yapacaklar.' diyor. Bir kere burası, yerinde yerleşim olan birşey. Şöyle düşünün, yıkılan yerleri, vatandaşın evi var ya, aynı yerde geri veriyorlar. Bu birinci yalan... İki, orada kamunun bir metre kare kendi yeri yok. Hepsi vatandaşın. Vatandaşı yıkık dökük, riskli binalardan yaşanabilir alanlara taşıyorlar. Kılıçdaroğlu da gidiyor ‘Buraya villa yapılacak' diyor. Ekrem İmamoğlu'da Genel Başkanı böyle dediği için projeyi yaptırmıyor. Yaptırmamaya çalışıyor ama hamd olsun AK Parti iktidarı ve AK Parti Belediye Başkanı Hilmi Bey'i de tebrik etmek lazım. Hep birlikte bu projeyi hayata geçiriyorlar. Eskiden orada beş tane evin etmeyeceği paraya şuan orada yapılan bir tane ev o fiyatlara geliyor. Hem vatandaş memnun hem bölge güvenli hale gelmiş durumda hem de Allah muhafaza yarın olası bir depremde güvenli bir şekilde yaşayacakları ortamlar hazırlanmış durumda. Peki, Ekrem İmamoğlu buna karşı çıkıyor. Ben size bunları neden anlatıyorum? Bunlar iktidar olmak istiyor. Yarın Sayın Cumhurbaşkanının başlattığı bütün deprem projeleri duracak. Ben burada İHA'lar, SİHA'lar duracak dediğimde bana inanmadı kimse. Kendileri dile getirdiler. Size iddia ederek söylüyorum. Allah muhafaza bunlar iktidar olsun. Bugün bütün gördüğünüz depremzede kardeşlerin yapılan konutlarını, projlerini iptal edecekler.' dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Kentsel dönüşüme İmamoğlu karşı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Esenler'de de, Esenler Belediye Başkanımızla birlikte yapılan 60 bin konutun bir değişim projesi var. Bir kentsel dönüşüm projesi var. Şimdi İstanbul'da da aynı şekilde 11 tane dava açıyorlar. Bu açılan 11 tane davanın 9'unu İBB açıyor. ‘Yapmayın 60 bin tane konut.' diyor. Esenler'de yapılacak bu kentsel dönüşüm projesinde yüzde 45'ine Esenler'deki riskli binalardaki vatandaşlarımız gelecek, yüzde 55'i de İstanbul'un diğer ilçelerindeki riskli binalardaki hak sahipleri gelecek bu evlere sahip olacak. Peki Ekrem İmamoğlu bu davaların 9 tanesini İBB tarafından açtırıyor. Bakın 11 davanın 9'u... Şimdi bunlar diyorlar ya ‘deprem seferberliği yapacağız'. Sen gelmişsin Üsküdar'daki kentsel dönüşüme takoz olmuşsun. Şimdi gelmişsin Esenler'deki 60 bin tane konuta takoz olmuşsun. Bize akıl vermeye kalkacaksın. Bu yapılan evler dört katı geçmeyen, yatay mimari dediğimiz, son derece güvenli evler. Peki buna İmamoğlu niye karşı çıkıyor? Bunun tek bir cevabı var. Vatandaş İstanbul'da AK Parti'yi takdir eder. Vatandaş gittiği yerde ‘Huzulu ve güvenli bir ev sahibi oldum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden.' der. Sırf bunun için engel oluyorlar.” şeklinde konuştu.Osman Gökçek, “Ey İstanbullu kardeşlerim, sırf AK Parti'nin buraya gelip size yapacağı konutları engellemek için, siz depremde göçüğün altında mı kalmışsınız, kalmamışsınız. Bunların umrunda değil. Lütfü Savaş ta aynısını yaptı Hatay'da. Geçen yapmış olduğumuz programda size bu altı mahalleyi gösterdim. Bu altı mahallenin kentsel dönüşümünü durdurmak için Lütfü Savaş kendini parçalamadı mı? Bu altı mahalle yerle bir. Yere batsın siyasetleri. Hükümetin bir hatası varsa, hükümetin hatasını söyleyebilirsiniz. Ama Ekrem İmamoğlu, Lütfü Savaş, CHP maalesef iktidar olabilmek için her şeyi yok sayan bir zihniyet. Bu benim kendi kanaatimdir. Ekrem İmamoğlu'ymuş, Lütfü Savaş'mış ve buna benzer tipler yüzünden bu bölgede riskli bir yapının yapılamamasının kanunen artık önüne geçilmesi lazım. Devlet, ‘Ben buradaki riskli yapıları değiştiriyorum' dediği zaman, bu tür işlerle bunları durduramamaları lazım. Çünkü durdurdukları takdirde biz bunun bedelini maalesef canlarla ödüyoruz.”dedi.DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ İPTAL ETTİRMİŞTİ! İBB'YE KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANI OLARAK ATANDI!Osman Gökçek, “İBB'de 2019 ve 2022 yılları arasında, Deprem Risk Yönetimği ve İyileştirme Daire Başkanlığı'nı kim yapıyor biliyor musunuz? Kendisi şimdi cezaevinde. Tayfun Kahraman diye bir adamı getiriyorlar. Kim bu Tayfun Kahraman? Hani Gezi Parkı'nda eline bir kağıt vermişlerdi sözcü olarak hatırlar mısınız? Üçüncü havalimanını durdurun, üçüncü köprüyü vs durdurun diyen bir adam vardı. Bugün İstanbul'un depremle ilgili risk yönetiminin başına bu militanları getirdiler. İstanbul bir felaketin içinde. Yarın bir gün bunlar iktidar olsa, bunun gibi anarşist tipli adamları getirecekler, ülkenin deprem yönetiminin başına koyacaklar.“Gezi Parkı'nda bir adam metin okudu diye koca İstanbul'un deprem işi bu adama emanet edilir mi? Etmişler. Kentsel dönüşüm projelerini durduran adama deprem işini emanet ediyorlar İstanbul'da. Bakın, Ekrem İmamoğlu için varsa yoksa bu militan adamlar için kadro açmak.” ifadelerini kullandı.CHP'Lİ BELEDİYEDEN HEYKEL HİZMETİOsman Gökçek, “Devlet 1 milyon 80 bin konut yapıyor. Bunlar iki yılda bir heykel açar. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Benim şahsen evim olmuş olsa, depremde de göçük altında kalmış olsam... İki yılda bir heykel yapan bir zihniyet, 1 milyon 80 bin konut yapan başka bir zihniyet... Hangisini tercih edersiniz?Bir tarafta Ekrem İmamoğlu gibi deprem seferberlik planlarını dört yılda yapamayan bir adam bir tarafta bütün deprem bölgelerine deprem vergilerinin çok üzerinde yatırım yapan bir Cumhurbaşkanı...” dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Bugüne kadar 88 milyar deprem vergisi parası toplamış. Sadece TOKİ Başkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı 1 trilyon 317 milyar liralık yatırımı var. Söylediğim 300 bin konutu dönüştürmek ve yaptığı deprem konutları hariç.” ifadelerini kullandı.CHP'Lİ BELEDİYE ARAMA KÖPEĞİNİN HEYKELİNİ DİKECEK!Gökçek, “Bakın ben bir hayvanın ölmesini küçümsemek açısından söylemiyorum. Ama, millet can derdinde, konut bekliyor, aş bekliyor, evlerinin tekrar yapılmasını bekliyor. CHP'li belediyelerin şuanda sunduğu çözüm önerilerinden bir tanesi de arama kurtarma köpeğinin Sarıyer'e heykelini dikmek. Sen Sarıyer'e heykel dikeceğine o heykelin parasını gönder de vatandaşlara ev için kullanılsın. Köpeğin heykelini dikeceklermiş. CHP'nin deprem çözümlerine bakar mısınız?” dedi.CHP'Lİ KAYA: ATATÜRK'Ü DEPREM BİLE YIKAMADICHP'li Kaya'nın sözleri hakkında konuşan Gökçek, “Bunlar milletin aklıyla dalga geçiyor. ‘Birisi köpek heykeli yapacağım. der. Birisi de gitmiş ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline kadar deprem gelmiş heykeli yıkmamış. Atatürkle uğraşmayın.' der. O zaman biz ülkenin belirli bölgelerine 15-20 tane heykel koyalım, yıkılmasın şehir. Böyle saçmalık olur mu? Bu ne cehalettir. Mustafa Kemal Atatürk'ü de gerçekten bu CHP'lilerin böyle savunması yok mu? Şaşarak izliyorum. Siz Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmayın. Heykeli varmış ta deprem oraya kadar gelmiş yıkmamış. Bir milletvekili bölgeye gidip şu konuyla ilgili vatandaşlarıyla çekim yapar mı? Ankaralılar siz nasıl oy verdiniz bu milletvekiline. Bu Yıldırım Kaya'ya oy değil iki tane koyun teslim edilmez. Bırakın oyunuzu vermeyi. Akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.TUNÇ SOYER: DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKEN 900 BİN BİNA VARTunç Soyer'in açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “900 bin tane binanın dönüşmesi lazım.' diyor. Bu binalara niye izin verdin o zaman? Niye müsade ettiniz? Komple CHP yönetti orayı. İzmir Büyükşehir Binası depreme dayanıklı olmadığı için şuan yıkıldı. Bunlar ülkeye deprem aklı verecek öyle mi? 1989'dan 2019 yılına kadar ki 2023'teyiz şuan. 2023 yılına kadar sadece beş yıl Burhan Özfatura yönetmiş. Komple siz varsınız CHP olarak. Niye İzmir'de bu kadar riskli yapıya müsade ettiniz? Hani siz süpersiniz, muhteşem yönetirsiniz ya ülkeyi... Her tarafınız çürük. Bir Belediye Başkanı çıkıp ‘900 bin tane yapının değişmesi lazım' der mi? Nasıl oldu bu? Yani sen şunu kabul ettin. ‘Ben CHP olarak rezil yönettim İzmir'i. Allah korusun İzmir'de bir deprem olup insanlar hayatlarını kaybederse ben belediye olarak bunun sorumluluğunu şuan da aldım.' dedin artık. Bunun başka açıklaması var mı?” dedi.99 ÖNCESİ BİNALARIN YÜZDE 98'İ YIKILMIŞGökçek, “Eski yapılardan yüzde 96.9 ‘u 1999 öncesi dediğimiz yapılar. yüzde 3.1'i de yeni yapılar. Yanibiz aslında toplum olarak bu 3.1'de olmamalıydı ama toplum olarak aslında depremle alakalı bir biliçlenmemiz olmuş. Ama 2000 yılı öncesine bakttığımız zaman maalesef o dönemdeki yapı denetim sistemlerinin olmaması, AK Parti ile birlikte gerçekten bir çağdaşlıkla, bir teknolojiyle, bilimle, akıllı hareket edilecek sistemler geldikten sonra ki yıkılma oranı 3.1'e düşmüş. Ondan önceki dönemlerdeki 96.9'da kalmış. Bu 96.9 dediğimiz kısmı da devlet yine bilimin ışığında değiştirip dönüştürmek isterken maalesef Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun kentsel dönüşümlere ‘dur' demesiyle, Barış Atay gibi militanların ‘dur' demesinden dolayı da bu işler sekteye uğramış. Bu sekteye uğramaların bedelini maalesef ağır olarak ödedik.” dedi.AKŞENER DE KENTSEL DÖNÜŞÜME ‘DUR' DEMİŞTİ!Osman Gökçek, “Cumhurbaşkanımız ‘Ben kentsel dönüşüm yapayım. Bu ülkede insanların güvenle yaşayacağı yerler oluşturayım' dedikçe, bunlar da durdurmanın peşinde. Bırakın bu işleri, projeleri bir yapsın. Buradaki insanlar ‘deprem olmazsa bu değişim vasıtasıyla Cumhurbaşkanımıza oy verecek' endişesinden ötürü bunları durdurmaya çalışıyorlar. Başka bir nedeni yok. Allah korusun bir deprem olsa bu bölgelerde ne kadar suçlu olduklarını anlayacaklar. Hatay'da Lütfü Savaş gibi altı tane mahalleyi durdurarak, oradaki vatandaşların maalesef ölümüne sebep olan birisidir benim gözümde. İnşallah Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu bu bölgelerdeki projelerden ötürü böyle anılmazlar.” dedi.CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'TAN CANLI YAYINDA BÜYÜK YALAN!CHP'li Lütfü Savaş'ın canlı yayında ‘Kentsel dönüşüm için miting yapmadım.' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Geçen yayında da gösterdik. Hepsini ortaya koyup gösterdik. Vatandaşın gözüne baka baka yalan söylüyorlar utanmadan. Tweetleri var. Gidiyor mahallelerde miting yapıyor. ‘Bunu yapmadık' diyor.” ifadelerini kullandı.DEPREMZEDE VATANDAŞTAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ET!“İstifa gelmez. Çünkü kendisinde suç görmüyor. Altın tane mahalleyi durdurmuş kentsel dönüşümde, insanları ölüme terk etmiş Lütfü Savaş, hala kendisinde bununla ilgili suç görmüyor. Hala yıkılan Rönesans Rezidans için Show Tv'ye çıkıp ‘O bizim arkadaşımız. Kötü yaptığını düşünmüyorum o yapıyı.' diyor.” şeklinde konuştu.CHP’Lİ GÜRSEL EROL’DAN TOKİ KONUTLARINA ÖVGÜOsman Gökçek, “Bakın, muhalefet iftira atma mekanizması değildir. Muhalefet doğru yaptığınızda takdir eden, yanlış yaptığınızda da hatanızı söyleyen yerdir. Bunların sürekli iftira atmak üzerine bir yapıları var. Ama bu kadar çürük yumurtanın içerisinde de doğru konuşanlar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Gürsel Erol Bey konuşmuş. Her konuştuğu doğru diye bir şey yok. Konuştuklarının hiç biri benim ideolojik yapımla bağdaşmıyor. Ama oradaki yapılan, gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu, fiziken dokunabildiği bir projeyle ilgili gerçekleri söylemiş. Teşekkür ediyoruz.” dedi.AYRINTILAR GELİYOR...