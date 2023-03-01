Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman'da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor.' ifadesine yer verdi.Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.