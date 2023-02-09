TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı'na yanaştı! Sahra Hastanesi olarak hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar'ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi. CNN Türk Muhabiri Burçak Bozkuş geminin içini görüntüledi. Bozkuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dün gece İskenderun Limanı'na Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Sancaktar gemisi yanaştı. Sahra Hastanesi olarak hazırlandı.Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemi sahra hastanesi olarak hazırlandı. İçerisinde Deniz Kuvvetleri, UMKE ekipleri var. Dün gece birçok iş makinesi ve yardım malzemesiyle İskenderun'a yanaştı.Kalanlar da dağıtılmak üzere hazırlandı ve bu hastane buradaki depremzedelere hizmet için bu alana geldi.Gemiyi 3 alana bölmüşler ilk alan yeşil alan. 3 kategoriye ayrılmış yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan. Yeşil alan ayakta tedavi için hazırlanan alan, daha az yara almış hastalar için hazırlanan alan. 120 yatak kapasitesi var. Gerektiğinde 500'e kadar kapasitesi çıkabiliyor. Birkaç saat içerisinde hasta alımına başlayacak. İş makineleri ile dün gece hazırlandı. Daha az hasar almış kendini daha iyi hisseden hastaların tedavisi bu alanda yapılacak.İkinci alan sarı alan, biraz daha ağır bilinç durumunu biraz daha kaybetmiş ama kendinde olan, iletişim kurulabilen hastalar için hazırlanmış bir alan. Malzemeler, teknik ekipler, pek çok imkan burada sağlanmış durumda.Kırmızı alan, burası en tehlikeli hasta grubu için hazırlandı. Ağır hasarlı, saatlerdir enkaz altında kalmış iletişim kurulamayan hastalar için hazırlanmış bir alan, burada solunum cihazı aleti var. Kalbin durma durumunda kullanılan cihaz bu alanda. İlaç teknik ekip, teknik malzeme bu sahra hastanesinde kırmızı alanda yerini almış.Bir röntgen cihazı var her türlü röntgenin çekilebilmesi için hazırlanmış bir alan, aynı zamanda kan gazı ve hemogram ölçümleri yapılacak.Ameliyathane var. 2. kata ameliyathanenin olduğu kata giriş yapıyoruz. Bu alanda ilk muayeneden sonra uygun anestezi belirlenecek. Bir röntgen odası daha mevcut gerekirse röntgen çekilecek.Ameliyathane hemşiresi hazır bir şekilde bekliyor. Sıhhiye askerleri bekliyor. Tıbbi sarf malzemeleri, gerekli örtüler, ilaçlar hepsi hazır bir şekilde bekliyor. Hastaları birazdan alacaklar, burası iki katlı.Gerekli durumlarda kullanılabilmesi için bir yoğun bakım ünitesi var. Cerrahi yoğun bakım ünitesi alanı hazırlandı. 10 yataklı burası.'