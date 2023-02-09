Milli İHA Aksungur sahada! Türkiye seferber oldu! Bu kez iletişimi sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katan düşmana korku salan milli İHA'lar şimdi de hizmetini deprem bölgesinde sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerine bilgi akışı sağlayan milli İHA'lar, AFAD ile koordineli şekilde bilgi aktarım faaliyetlerine devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu ile ilgili, 'Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor' bilgisini aktardı.TUSAŞ tarafından üretilen ilk çift motorlu İHA Aksungur'a entegre edilen sivil baz istasyonuyla, zorlu şartlardaki kesintisiz iletişim sağlanması amaçlanıyor. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen bu kabiliyet sayesinde Aksungur, başta orman yangınları olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilir hale getirildi. İHA baz istasyonu yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz mobil ses ve data iletişimi verilebiliyoDairesel uçuşta bir turu 5 dakikalık zaman diliminde tamamlayan Aksungur İHA'nın deprem bölgesinde uçuşa başladığı ve kritik alanlarda mobil baz istasyonlarının devreye girmesinden sonra görevini tamamlayarak yeni bölgelere intikal edeceği kaydedildi.