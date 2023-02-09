  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan depremlerin ardından 4. seviye alarm verildi. dünyanın birçok yerinden yardımlar gelirken Kardeş ülke Azerbaycan'daki bir görüntü yüreklerimizi ısıttı. Bakü'de eski bir otomobile yüklenen yorganların olduğu fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken o arabanın sahibine ulaşıldı.

Ekleme: 9.02.2023 - 15:56 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...Azebaycan'dan gelen ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o arabanın sahibi Server Beşirli... 'İki devlet tek millet' anlayışıyla Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan kurtarma ekiplerini anında deprem bölgesine gönderirken Azerbaycan halkı da yardım seferberliği başlattı.

Özellikle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski bir aracın üzerine türkiye'ye gönderilmek üzere yorganların yüklendiği aracın görüntüsü herkesi duygulandırdı.


Aracın sahibi Server Beşirli, yardım eden kardeşi İmamverdi Beşirli ve Asker Memmedov, Ictimai Tv'ye konuştu.

Server Beşirli, 'Karda ve tipide bu felaketi biz de yaşadık. Elbisesiz, ayakkabısız kadınlar vardı. Biz de o dönemi yaşadık, o duyguyu biliyoruz. Kardeş Türkiye'nin başına gelen felakette elimizden gelen yardım buydu' dedi.

Kardeşi ise, 'Sadece biz değildik, tüm Azerbaycanlılar, hatta başka ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar yardım etti.

Hatta bir şeye şahit oldum orada bir kız geldi, montunu çıkardı, oraya teslim etti ve gitti.

Elbette yardım büyük ya da küçük değil. Önümüzdeki günlerde kardeş ülkeye gıda yardımı göndereceklerini söylüyorlar.' dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...


Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...

Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”