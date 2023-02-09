Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu isim...

Azebaycan'dan gelen ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o arabanın sahibi Server Beşirli... 'İki devlet tek millet' anlayışıyla Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan kurtarma ekiplerini anında deprem bölgesine gönderirken Azerbaycan halkı da yardım seferberliği başlattı.Özellikle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski bir aracın üzerine türkiye'ye gönderilmek üzere yorganların yüklendiği aracın görüntüsü herkesi duygulandırdı.Aracın sahibi Server Beşirli, yardım eden kardeşi İmamverdi Beşirli ve Asker Memmedov, Ictimai Tv'ye konuştu.Server Beşirli, 'Karda ve tipide bu felaketi biz de yaşadık. Elbisesiz, ayakkabısız kadınlar vardı. Biz de o dönemi yaşadık, o duyguyu biliyoruz. Kardeş Türkiye'nin başına gelen felakette elimizden gelen yardım buydu' dedi.Kardeşi ise, 'Sadece biz değildik, tüm Azerbaycanlılar, hatta başka ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar yardım etti.Hatta bir şeye şahit oldum orada bir kız geldi, montunu çıkardı, oraya teslim etti ve gitti.Elbette yardım büyük ya da küçük değil. Önümüzdeki günlerde kardeş ülkeye gıda yardımı göndereceklerini söylüyorlar.' dedi.